¿Qué pasará con los integrantes de RBD tras su reencuentro en su concierto virtual?



Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La decisión de Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann de volver a reunir a RBD en un concierto virtual este 26 de diciembre ha hecho que muchos de sus fans se pregunten si es el principio de una nueva etapa de la agrupación. Sin embargo, el cuarteto que protagoniza nuestra portada digital de esta semana aclaró que Ser o parecer, el concierto que se transmitirá a través de seroparecer.world, es en realidad el cierre de un ciclo. Entonces, ¿qué sigue para ellos? Esto es lo que contaron a People en Español. Maite Perroni: Definiría este momentos profesional como un momentos de realización y plenitud y de sentir que después de correr un maratón y voltear y mirar la línea atrás dices: 'Ha valido la pena’. Pero ya me estoy preparando para el siguiente maratón. [Estoy] como [en] una búsqueda constante. Image zoom Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Anahí, Christian Chavez y Maite Perroni: Estilista: Gerard Angulo; Asistente de estilista: Mary Lizbeth Pérez; Anahí: Peinado y maquillaje: Javier de la Rosa; Vestuario: Alfredo Martínez; Maite: Peinado: Erick Moreno; Maquillaje: Alfonso Castro; Vestido: Alfredo Martínez; Botas: Rene Caovilla para Gran Via; Christian: Peinado: Erick Moreno; Maquillaje: Alfonso Castro; Blazer y pantalón: Tomorrowland Tailors; Camisa: Jesus Parra; Christopher: Estilista: Alvaro Montaño; Suéter: John Leopard; Chaqueta: Doce Cero Tres Me siento muy bien afortunada y agradecida, la base es la gente que amo y mi familia y esas personas que llenan mi corazón. Me apasiona lo que me gusta, mi corazón puede estar latiendo feliz y [estoy] agradeciendo mucho por la gente que me rodea, no solo por mi pareja, sino por mi familia, mis amigos. Tengo el amor necesario para poder sentirme plena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Maite Perroni | Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Peinado: Erick Moreno; Maquillaje: Alfonso Castro, Estilista: Gerard Angulo; Asistente de estilista: Mary Lizbeth Pérez; Vestuario: Alfredo Martínez; Botas: Rene Caovilla para Gran Via En 2021 estreno la segunda temporada de El juego de las llaves, [también tengo] la filmación de la segunda temporada de Oscuro deseo. Gracias a Dios mucho trabajo y mucho que hacer. Ojalá podamos superar esta situación tan difícil que está atravesando el mundo. Image zoom Anahí | Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Peinado y maquillaje: Javier de la Rosa, Estilista: Gerard Angulo; Asistente de estilista: Mary Lizbeth Pérez; Blusa: Alfredo Martínez Anahí: Estoy lanzando Mia Paleta, mi propia línea de maquillaje, que ya esta disponible en @an.makeup1111 Image zoom Christopher Uckermann | Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Estilista: Alvaro Montaño; Suéter: John Leopard; Chaqueta: Doce Cero Tres; Pantalón: Boss; Lentes: David Beckham para Safilo Christian Chávez: Mi corazón está en paz, bendito sea, con el amor de mi familia y mis compañeros y mis amigos. [En el 2021] se estrena Madre solo hay dos por Netflix y la serie de La suerte de Loli por Telemundo, así que estoy muy contento. Image zoom Christian Chávez | Credit: Foto por Sergio Valenzuela; Peinado: Erick Moreno; Maquillaje: Alfonso Castro; Estilista: Gerard Angulo; Asistente de estilista: Mary Lizbeth Pérez; Blazer y pantalón: Tomorrowland Tailors; Camisa: Jesus Parra; Zapatos: Zara Christopher Uckerman: Estoy soltero. Dedicado a ser de los visionarios de un nuevo mundo. Me emociona mucho este proceso. La gente aún no ha visto nada de mí, pronto lo verán. El 2021 será de muchos cambios. Quiero dedicarme a mi visión y a la música. Tomaré proyectos actorales que realmente llamen mi atención. Quiero seguir estudiando y trabajando en mis hipótesis acerca de Dios, la vida y el universo. Gracias a todos y nos vemos pronto.

