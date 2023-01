RBD se pronuncia ante la negativa de Poncho Herrera de volver a cantar con el grupo RBD hizo público un comunicado en el que desmiente las razones atribuidas a Poncho Herrera para no volver a la banda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de RBD están ansiosos de volver a ver reunidos en el escenario a los integrantes de la banda juvenil que un día los deleitó con sus canciones. No obstante, se ha sabido que esta vez Alfonso Poncho Herrera no formará parte del grupo, y aunque muchos han sido los rumores acerca de su negativa de integrarse a la banda, sus excolegas han dejado clara su posición. La polémica cobró fuerza luego de que una revista mexicana asegurara que a Herrera "no quisieron pagarle 10 millones de dólares", razón por la cual se negó a formar parte de este nuevo capítulo de RBD. Christian Chávez Christian Chávez, Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni en el concierto de RBD | Credit: Instagram Christian Chávaez En medio de las especulaciones, Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Maite Perroni expresaron su posición a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de la agrupación, donde desmienten esa información. Aseguran que es una "información falsa y difamatoria acerca de los supuestos acuerdos y negociaciones para el reencuentro de RBD, así como detalles del pasado show virtual". "Ningún miembro de la oficina encargada del proyecto ha estado en contacto con la revista y nunca se le ha proporcionado ningún detalle en relación a estos proyectos", añade el comunicado. Por su parte, sobre Herrera dijeron: "Existe respeto, cariño y apoyo mutuo entre los integrantes de RBD y Alfonso Herrera, por lo que esta nota solo intenta desprestigiar y atentar contra la imagen, reputación, honorabilidad e integridad del grupo", agregaron. RBD reencuentro RBD, reencuentro 2019 | Credit: Instagram Anahí Perroni, a su vez, fue entrevistada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde pidió respeto ante la decisión de Herrera. "Tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien", dijo. "Eso nada tiene que ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El propio Herrera también desmintió la publicación, y aunque dejó claro que no es su intención volver a la banda porque se encuentra enfrascado en otros proyectos, RBD forma parte de lo que fue y de lo que seguirá siendo. "Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones", sostuvo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image RBD se pronuncia ante la negativa de Poncho Herrera de volver a cantar con el grupo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.