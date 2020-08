"Sus plegarias fueron escuchadas": RBD hace anuncio sorpresa El perfil oficial de Twitter de la desaparecida agrupación musical mexicana hizo este jueves un inesperado anuncio sobre la desaparecida banda que conformaron Anahí, Maite Perroni y compañía. ¿De qué se trata? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nerviosos, emocionados, expectantes… Así se encuentran muchos fans de la desaparecida agrupación musical RBD después de que este jueves se dejara entrever por medio del perfil oficial de Twitter del grupo mexicano que se avecina un anuncio sorpresa relacionado con la banda que integraron en su día Anahí, Dulce María, Maite Perroni y compañía. "Sus plegarias fueron escuchadas… Próximamente", se anunció en un vídeo de apenas unos segundos de duración en el que aparece el logotipo del grupo y su música de fondo. ?s=21 Las especulaciones alrededor de este inesperado anuncio no se han hecho esperar a través de las redes sociales, donde muchos fans han comenzado a fantasear con qué podría ser. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Finalmente una buena noticia en medio de tanta tragedia", se puede leer entre los cientos de comentarios que recibió en apenas unas horas la publicación. El revuelo fue tal que el vídeo superó de inmediato el medio millón de visualizaciones. "Solo puedo decirles que no es un reencuentro ni mucho menos un concierto", adelantó en Twitter el reportero mexicano Jorge Ugalde, quien parece tener información de primera mano. Image zoom RBD, reencuentro 2019 Instagram Anahí Tras descartarse un reencuentro en el escenario de los seis exintegrantes de RBD, muchos se decantan por la posibilidad de que el anuncio esté vinculado con el esperado documental de la agrupación que se viene promocionando desde hace años y nunca ha visto la luz. Otros, en cambio, apuestan más porque el anuncio esté relacionado con el hecho de que se vayan a volver a incluir las canciones de RBD en las plataformas de música en streaming. ¿Qué será?

