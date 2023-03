Se revela la razón por la que Shakira puso una bruja en dirección a casa de sus suegros Tras mantenerse la incógnita por varios meses, aparentemente, se ha descubierto la causa de la bruja que está puesta en casa de Shakira hacia al inmueble donde habitan sus suegros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando salió a la luz la separación de Shakira y Gerard Piqué también llamó la atención que en casa de la cantante se colocó una bruja que se encontraba en dirección de casa de sus suegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, quienes eran vecinos de la también compositora de origen colombiano. Durante mucho tiempo se especuló cuál era la razón de ese maniquí y que significaba. Esa particular figura en algún momento desapareció por desgaste y ahora han puesto una nueva en la misma dirección. Así, diversos medios de Hace poco fue captada "una nueva bruja" que otra vez estaba en dirección a la casa de sus exsuegros; sin embargo, la pregunta siempre fue el motivo por el que Shakira había colocado ese espeluznante maniquí; ahora, según algunos medios internacionales, como Nueva Mujer y AM Prensa, han desvelado el motivo de esta figura. Shakira Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos portales retomaron lo que se mencionó en la cuenta @JLOAccess, donde, aparentemente, se explica que Shakira decidió poner a esa imagen como una forma de burla, ya que sus hijos, Milan y Sasha, habrían escuchado a la mamá de Piqué y a Clara Chía referirse a ella como "bruja". Ante ello, la intérprete de "Music Sessions #53" decidió burlarse de sus agresoras con esta silueta espeluznante. Si bien aún no se ha comprobado la veracidad de esta hipótesis, la bruja ha estado presente desde hace tiempo en casa de la también bailarina; lo cual, hace que la versión cobre fuerza. Quizá en algún momento se revele la verdad. Mientras tanto, Shakira sigue triunfando con los temas dedicados a su ex pareja sentimental Gerardo Piqué y a su nueva novia Clara Chía.

