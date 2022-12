Se revela la razón por la que se separó RBD: "Nos hicieron firmar un contrato" Tras muchos años de especulaciones sobre la separación de RBD, se da a conocer cuál fue la causa de la disolución del grupo cuando estaban en la cima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace muchos años, las especulaciones sobre las causas del término de RBD han estado presentes; así, hay diversas teorías que incluyen a los propios integrantes. Incluso, se ha señalado como responsable a Poncho Herrera de la disolución. Ahora, Christian Chávez cuenta la razón por la que terminó el famoso grupo musical; asegura que los compromisos profesionales les pasaron facturas. "Son esos momentos que te empieza a cobrar la fama", mencionó a Yordi Rosado (YouTube). "Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar", continuó. "Pero el tiempo te lo va cobrando, entonces empieza la ansiedad que a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta". Además, el cantante reveló que los hicieron trabajar demasiado sin recibir las ganancias correspondientes; así, por decisión de todos los integrantes, tomaron la decisión de disolver la agrupación. "Por eso se acabó el grupo", confesó. "Hubo un momento en el cual ya fue demasiado el desgaste emocional, físico; se tronó". RBD Premios Juventud Awards - Press Room Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Christian Chávez las condiciones contractuales nunca les beneficiaron; por lo tanto, solamente recibieron los sueldos estipulados desde el inicio; lo cual, no fue benéfico,"Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos '¡wow!', pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles", reveló. "Nos aplicaron la de 'son los personajes de la novela [Rebelde], no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú'".

