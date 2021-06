La razón por la que Luz Elena González no fue novia de Luis Miguel

La actriz Luz Elena González, de 46 años, recuerda muy bien el tiempo en el que estuvo saliendo con el cantante Luis Miguel, hace casi 18 años, y aunque confiesa que fue maravilloso, no pudo iniciar un romance con "El Sol" porque aún recordaba a Rafael Amaya.

"Tendría que perder la memoria para no acordarme, pero fue una etapa bonita de mi vida, fue una amistad linda; salimos, pero no se dio. Lo que pasa es que yo acababa de terminar una relación muy importante con Rafa, empecé a salir con él como amigos y todo y no se pudo dar", dijo en entrevista con MezcalTV.

La mexicana no da importancia al no haber aparecido en la serie biográfica de Luismi.

Luis Miguel y Luz Elena González Luis Miguel y Luz Elena González | Credit: Mezcalent (x2)

"No [me importa], yo estoy feliz de estar con mi vida normal de matrimonio, mi marido y mis hijos; si me mencionan o no me mencionan, pues no".

Luz Elena González recuerda su noviazgo con Rafael Amaya

La actriz está tranquila de que su ex, Rafael Amaya, se haya alejado de las adicciones.

"Con él viví una época maravillosa de mi vida. Estaba muy enamorada y fue alguien muy especial. Sí me sorprendió lo que le pasó , pero me da mucho gusto que esté retomando este nuevo camino y retome su vida, ojalá así siga", compartió. "Tiene una familia muy hermosa, bueno, lo que yo conocí, sus hermanas, su hermano, sus papás, pero yo no tengo contacto con él desde hace 17 años".

La razón por la que Luz Elena terminó su noviazgo con el actor

Luz Elena comparte cuál fue el motivo que la llevó a terminar su relación amorosa con el actor.

Luz Elena González y Rafael Amaya noviazgo Luz Elena González y Rafael Amaya | Credit: Mezcalent (2)