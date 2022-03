Esta es la razón por la que Lin-Manuel Miranda no irá a la ceremonia del Óscar Nominado en la categoría de 'Mejor Canción Original' por el tema "Dos Oruguitas" de la película Encanto. ¿Por qué Lin-Manuel Miranda no irá a los Oscar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir lin manuel miranda encanto covid premios oscar Credit: Dominik Bindl/Getty Images A pesar de ser uno de los nominados más destacados al Oscar este año, Lin-Manuel Miranda no irá a los premios Oscar. El compositor y actor de origen puertorriqueño dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. "Llegué a Hollywood", tuiteó Miranda. "Este fin de semana, mi esposa dio + (positivo) por COVID. Ella está bien. Los niños y yo dimos - (negativo) pero por precaución, no iré a los Oscar mañana por la noche". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Animo a mis familias de 'tick, tick…BOOM!' y 'Encanto' con mi propia familia, junto a todos ustedes, TODOS ustedes", agregó. Cabe recalcar que Lin-Manuel está nominado en la categoría de Mejor Canción Original por el tema "Dos Oruguitas" de la película Encanto, el cual compuso y que canta el intérprete colombiano Sebastián Yatra. Sebastián Yatra emocionado porque cantará en la ceremonia de los Oscar El artista colombiano de 27 años está listo para hacer historia en los premios Oscar esta noche, ya que será el primer colombiano en cantar en español en la ceremonia. Encanto - Colombia Premiere and Media Day Sebastián Yatra | Credit: Photo by Guillermo Legaria/Getty Images for Disney "Oficialmente estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Oscars", reveló emocionado en su cuenta de Instagram. "Voy a estar cantando 'Dos Oruguitas', representando a mi país Colombia y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta es la razón por la que Lin-Manuel Miranda no irá a la ceremonia del Óscar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.