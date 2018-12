La verdadera razón por la que Kim Cattrall no estaría Sex in the City 3

La intriga continúa para los fans de la saga de Sex and the City.

La semana pasada se reveló que en la tercera parte de la película se habría matado a uno de los principales personajes, Mr. Big, el esposo de Carrie, por lo que la actriz Kim Cattrall, que interpreta a Samantha en la serie, no querría participar de ella ya que la historia estaría “más acerca de cómo Carrie se recupera de la muerte de Big que de la relación entre las cuatro mujeres”, según reveló el presentador James Andrew Miller en su podcast.

Sin embargo, esta semana se han revelado más detalles por los que supuestamente Cattrall continúa negándose a ser parte de la película.

Según un nuevo informe, la historia de Samantha en la película hubiera sido, en el mejor de los casos, un tanto “decepcionante”.

Según reveló una fuente a E! News el lunes, la historia tuvo otra giro cuando Cattrall decidió retirarse de la película debido a las disparidades salariales y su guión.

“Para empezar, Kim nunca quiso realmente hacer la película”, dijo la fuente a E! News. “Fue una combinación de no [ganar] gran dinero y una mala historia para Samantha. . . . Era un mal guión”. Según la fuente, “la línea de la historia principal de Samantha involucraba al hijo adolescente de Miranda, Brady, que le enviaba fotos de su pene”. De ser esto cierto, se entendería la decisión de Cattrall.

Tal parece que la esperanza de otra película de Sex and the City se ha perdido, o por lo menos si se produce la saga, sabemos que no habrá Samantha… o tal ves ¿sería la oportunidad para que otra actriz lo interprete?

De acuerdo con una entrevista que otorgó Cattrall a Piers Morgan el año pasado y dijo: “lo interpreté más allá de su meta y un poco más y otra actriz debe hacer [el personaje]. Tal vez podrían convertirlo en una Samantha Jones afroamericana, o una Samantha Jones hispana”.

¿Y ahora? ¡Seguiremos cruzando los dedos para que se haga otra!