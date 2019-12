Arrestan a uno de los exintegrantes de Menudo en Puerto Rico Entérate aquí de todos los detalles del arresto del artista puertorriqueño By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Ray Reyes, exintegrante de la popular agrupación juvenil Menudo, fue detenido la noche de este jueves por la policía de Puerto Rico por supuestamente conducir bajos los efectos del alcohol. De acuerdo con informes de la policía, Reyes fue apresado durante un operativo preventivo por no estar utilizando el cinturón de seguridad y luego, tras realizarle la prueba de alcoholímetro, arrojó un resultado de .156 % en la sangre, cuando el límite legal en la isla es de 0.08%. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía informó que en el momento de su detención el artista de 49 años desprendía un “fuerte olor a alcohol”. El arresto se produjo en la avenida Boulevard, intersección con la carretera PR-167, en Toa Baja. Ray conducía un Kia modelo Amanti del 2007 de color blanco. El caso aún está en investigación y fue citado para el 8 de enero de 2020, en el Tribunal de Bayamón. Advertisement

Close Share options

Close View image Arrestan a uno de los exintegrantes de Menudo en Puerto Rico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.