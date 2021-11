Ex Menudo revela que estuvo a punto de suicidarse: "He vivido momentos de desesperación" Rawy Torres abre su corazón y revela que las experiencias de vida que ha tenido le ocasionaron un momento de oscuridad que lo llevó a tomar decisiones que pudieron haber tenido consecuencias fatales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fama puede ser un arma de dos filos; si bien puede dar muchas satisfacciones, también puede representar motivo de soledad y desesperanza para las celebridades. En el caso de los ex Menudo fue más difícil porque mientras formaban parte de la agrupación estaban en los cuernos de la luna, pero al salir, como era parte de la estrategia, se enfrentaban al olvido público. Además, las experiencias propias de cada integrante desembocaron en diversas conflictos a nivel personal, tal como ocurrió con Rawy Torres, quien vivió momentos tan complicados que, incluso, pensó seriamente en suicidarse. "En algún momento, he vivido tiempos de desesperación; también lo cuento en mi libro, en esos momentos de ansiedad, de depresión, vienen pensamientos donde no valoramos la vida. No critico a nadie, no señalo a nadie, yo sé lo que ese sentimiento, por eso regreso a decirlo, es importante hablarlo", reveló Torres al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Uno no piensa, cuando está en esa situación, uno no piensa 'me voy a suicidar'; ese no es el pensamiento, y sí lo pensé, te estoy hablando de momentos en los que estuve en la oscuridad". De acuerdo con el cantante, hay diversas circunstancias que ocasionan tomar una decisión de ese tipo, tal como ocurrió con Anthony Galindo. "En la comunidad de Menudo perdimos a uno, precisamente, por suicidio", mencionó. Rawy Torres Credit: Rawy Torres Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esos momentos de oscuridad fuerte, donde estás totalmente desbalanceado, no hay equilibrio, tu mente está aturdida y por eso digo que no puedo, no podemos señalar a nadie; pero sí reconocemos que esa no es la alternativa. Hay tantas razones para vivir; hay que mirar hacia un lado", agregó. "Los que tengamos la dicha de sentirnos bien, es importante velar por los que tenemos al lado". Ahora, Rawy Torres solo busca estar bien en todos los aspectos de su vida y transmitirle ese sentimiento de paz a su esposa en hijas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex Menudo revela que estuvo a punto de suicidarse: "He vivido momentos de desesperación"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.