"Mami, te amo": Raw Alejandro grita lo que siente por Rosalía en pleno concierto Raw Alejandro gritó en pleno concierto en el Coliseo de Puerto Rico: "Rosalía, mami, te amo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rauw Alejandro Rauw Alejandro | Credit: Mariano Regidor/Redferns Desde que el pasado mes de septiembre reconocieran que tienen una relación amorosa, Rauw Alejandro y Rosalía no se cohíben de gritar lo que sienten a quien los quiera escuchar. Ahora el cantante puertorriqueño le hizo a la española una declaración de amor en medio de uno de los conciertos que está brindando en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Cuando Rauw Alejandro estaba cantando "Aquel Nap ZzZz", el joven gritó delante de todos "Rosalía, mami, te amo", algo que dejó boquiabiertos a quienes asistieron al espectáculo. Rauw Alejandro Rauw Alejandro | Credit: Mariano Regidor/Redferns El tema de por sí tiene su carga sentimental, ya que fue exclusivamente escrito por el puertorriqueño para Rosalía. "Hice una canción muy especial para una chica que es el amor de mi vida", dijo el cantante en un concierto en Barcelona. La letra de la romántica canción dice: "No te dejo de mirar eres mi niña de cristal. Juro que yo mato por ti aunque sé que sabes cuidarte sola". Si bien en los inicios negaron que tuvieran un romance, Rauw Alejandro y Rosalía no pudieron esconder por mucho tiempo a los fans que estaban saliendo, algo que sacaron a la luz el mismo día en que la cantante estaba cumpliendo 28 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba. Feliz cumple, bebé", escribió en ese entonces el compositor en sus redes. En los últimos tiempos se les ha visto junto a ambos disfrutando de paseos en yates, noches románticas, cenas y conciertos.

