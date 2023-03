Rauw Alejandro y Rosalía anuncian compromiso en su nuevo videoclip La pareja derritió las redes con su amor en el lanzamiento del videoclip de la canción “Beso”. ¡Mira el espectacular anillo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rauw Alejandro y Rosalía Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy A un año y tres meses de hacer oficial su noviazgo y a más de dos semanas de que Rauw Alejandro fuera hospitalizado por un accidente, el cantante y Rosalía decidieron dar el siguiente paso en su relación y anunciaron que están listos para casarse. Así lo reveló la pareja en el videoclip de su nuevo tema, "Beso", en el que comparten momentos íntimos que han vivido en sus viajes de gira musical, vacaciones y estudios de grabación a lo largo de su relación. El tema es el primer EP del proyecto RR que consiste en tres canciones. Las otras dos se titulan "Vampiros" y "Promesa". "Ay Dios mío [yo] con todo el rímel aquí corrido. Te amo", dice la intérprete en los últimos segundos del video, en el que muestra el espectacular anillo de diamantes en su dedo anular. Ante la buena nueva, los comentarios de sus amigos, colegas y fans no tardaron en llegar a través de las redes sociales, incluyendo a Cardi B y Evaluna. El intérprete boricua y la Motomami hicieron un en vivo en sus redes este jueves en la noche en el que hablaron de este nuevo proyecto musical y bromeaban con sus seguidores mientras se preparaban unas piñas coladas en el apartamento donde se hospedaban en Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un tema que salió del corazón, espero que les guste. Esto es para que lo pongas un dominguito por la tarde con persona especial o si estás despechado también la pones", expresó el también bailarín, quien que se estará presentando este viernes por la noche en el Barclays Center de Brooklyn como parte de su gira Saturno.

