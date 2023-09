¡Rauw Alejandro rompe a llorar en pleno concierto al cantar el tema de Rosalía! El cantante tuvo que parar un momento para luego poder retomar la canción. El exprometido de la artista actuaba en Barcelona, tierra de Rosalía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En Barcelona, la ciudad donde nació Rosalía, Rauw Alejandro tenía una cita muy especial. Un concierto en el Palau de Sant Jordi al que, en otro momento, seguro habría asistido la que fue su prometida para apoyarle. Pero no fue así. Tras la ruptura de la pareja, no se les ha vuelto a ver juntos. Este viernes el puertorriqueño ofrecía un concierto apoteósico ante el público barcelonés que, a pesar del fin de la relación, le recibió con los brazos abiertos. Lo que pocos se imaginaban es lo que estarían a punto de presenciar. Rauw incluyó en su repertorio dos temas especialmente ligados a la artista española y ahí es que se dio uno de los momentos más emotivos de la velada. Rauw Alejandro Rauw Alejandro rompe a llorar en pleno escenario | Credit: Lágrimas, sollozos, tristeza... Rauw Alejandro llora al cantar el tema que dedicó a su exprometida, Rosalía Además de "Beso", la canción que ambos cantaron juntos y con la que anunciaron al mundo su compromiso, añadió "Hayami Hana", la cual escribió después de su separación. Al interpretar ambas sobre el escenario rompió a llorar en las dos ocasiones, teniendo que parar por momentos para tomar aire y continuar. El artista emanaba amor y dolor por igual en su voz y sus gestos. Esa declaración de amor llamada "Hayama Hana" sonaba por primera y única vez, junto a "Beso", al que acompañó con las imágenes de Rosalía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El concierto estuvo impregnado de la presencia de la artista, no solo en las canciones, sino también en las frases que fue compartiendo desde el escenario. "¿Cuántos tienen el corazón roto?", preguntó, para continuar diciendo que "es difícil olvidar a alguien con quien imaginabas estar el resto de su vida". Rauw, que estrena perfil en Instagram sin las fotos de Rosalía, no ha tenido reparo en mostrar su todavía amor por la que ha sido la mujer de su vida hasta el momento.

