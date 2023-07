"¿Nos pueden dejar en paz?": Rauw Alejandro estalla y revela cuándo fue su ruptura con Rosalía El cantante puertorriqueño reitera que no fue infiel y aclara que las separaciones no se anuncian al día siguiente de producirse. Esto fue lo que dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cansado de las especulaciones y rumores en torno a su sorpresiva ruptura con su prometida Rosalía, el cantante Rauw Alejandro quiso dejar las cosas claras de una vez por todas. Fue a través de su cuenta de Twitter que el cantante puertorriqueño compartió un mensaje en el que reveló la fecha en la que con su ahora exnovia decidieron terminar la relación. El intérprete de éxitos como "Te felicito" y "Lokera" aprovechó también para reiterar que la razón del final de su relación no fue una tercera persona, sino por la apretada agenda de trabajo que tenían. Rauw Alejandro Credit: Photo by Hector Vivas/Getty Images "Wow los que más saben. Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya? ¿Felices? ¿Pueden dejarnos en paz?", escribió en su cuenta de Twitter este jueves 27 de julio. El tuit fue posteriormente eliminado. Rauw Alejandro Credit: Twitter / Rauw Alejandro Cabe recordar que el pasado 3 de junio el artista compartió un video en su cuenta de TikTok en el que imitaba a la cantante y un día después, en medio de su concierto en el festival de música Primavera Sound de Barcelona, dijo a su expareja: "He visto el vídeo que has subido. ¡Te extraño! Baby, ojalá estuvieras aquí conmigo. ¡Te amo!". @@rauwalejandro Según el portal de noticias español Informalia, la declaración de amor más reciente del boricua fue el 18 de julio a través de sus historias de Instagram en el que aseguraba que la Motomami era la "niña más bonita". Tras anunciar el fin de su compromiso después de más de tres años de relación, al cantante lo han acusado de ser infiel con la modelo colombiana, Valeria Duque. No obstante, ambos lo han negado categóricamente e incluso Rosalía salió en defensa de su ex. Eso sí, el presentador de El gordo y la flaca, Raúl de Molina, aseguró de "buena fuente" que el puertorriqueño tiene un nuevo amor y dio un nombre.

