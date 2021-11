¿Habrá boda pronto? Rauw Alejandro revela cómo comenzó su noviazgo con Rosalía y más intimidades Rauw Alejandro contó cómo y cuándo comenzó su relación con la cantante española Rosalía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rauw Alejandro y Rosalía Rauw Alejandro y Rosalía | Credit: Isaac Buj/Europa Press via Getty Images Rauw Alejandro y Rosalía están viviendo su relación con mucha intensidad. Desde que a finales de septiembre la pareja confirmara públicamente que estaban saliendo, no han dejado de encontrar tiempo para estar juntos y sus seguidores no pueden estar más enternecidos con el romance. Si bien en un primer momento los cantantes negaron que tuvieran algún tipo de relación, ahora que ya todos saben la verdad, Rauw Alejandro contó cómo y cuándo comenzó todo entre ambos. "Hay muchas parejas que se enchulan y se van a fuego, nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Llevamos un par de meses, un par de tiempo. Llevamos un tiempo largo", dijo el intérprete de "Mírame" en el programa puertorriqueño Alofoke sin censura. "Tú te quieres asegurar de que sea la persona correcta para ti, o viceversa. Los dos tenemos una carrera peculiar y ninguno de los dos hace drama. Cuando nos pillaron a los dos, nosotros ya estábamos seguros de lo que queríamos en la vida", dijo. Rauw Alejandro confirmó lo que muchos ya saben, o sea, que está completamente enamorado de la cantante española. "Estoy enchulado, enamorado, el amor es bello", sostuvo. No obstante, esto no quita que el joven esté también muy pendiente de su carrera profesional. "A la misma vez estoy enfocado en mi carrera, estar enamorado te ayuda a enfocarte. Hay gente que te suma y quienes te restan. Cuando conoces a quien te suma, te hace crecer y mejorar", aseguró. Sobre posibles planes de boda, el cantante dijo que por el momento no había ninguno, lo que no descarta la felicidad que tienen como pareja. "¡Cómo me voy a estar casando! Estamos contentos. Nosotros volamos bajito. Estuvimos ya un tiempo juntos sin que la gente supiese", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que hicieron público su amor el día del cumpleaños número 28 de Rosalía, la pareja no ha dejado de compartir especiales momentos juntos. A la joven pareja se les vio recientemente de vacaciones por México, desde donde compartieron fotos de sus baños en cenotes, los paseos en lancha, y todo lo que disfrutaron en ese país. En otras ocasiones, el puertorriqueño ha declarado el amor que siente por la española, como cuando en medio de uno de los conciertos que estaba brindando en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, dijo: "Rosalía, mami, te amo".

