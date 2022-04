Rauw Alejandro hace una promesa a una fan ¡y le da la sorpresa de su vida! El gesto que ha tenido Rauw Alejandro con una de sus fans ha conmovido a muchos. Le prometió a una chica que la pasaría increíble en su concierto, y no la defraudó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gesto que ha tenido Rauw Alejandro con una de sus fans ha conmovido a muchos. El cantante le prometió a una chica que la pasaría increíble en su concierto, y no la defraudó. Todo sucedió luego de que una usuaria de Twitter llamada Natty Pome anunciara en su perfil que por primera vez iba a un concierto del puertorriqueño y que aunque iba sola, lo iba a disfrutar en grande. Las palabras de la seguidora llamaron mucho la atención del joven artista, quien le respondió también en redes. "Pues, como te atreviste a ir sola!! sin esperar por nadie!! Solo por ese acto de amor, de cora!! te veo en el backstage para tirarnos una foto, mi equipo te va a escribir", le comentó el cantante. Luego, como le prometió, su equipo la contactó para que no solo tuviera un buen asiento en el concierto, sino para garantizarle fotos junto al novio de Rosalía. "Les juro que no me lo creía y no podía dejar de llorar", dijo la joven en un video en el que lo cuenta todo. Rauw Alejandro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La chica llegó al concierto muy nerviosa, se puso en contacto con el equipo de seguridad del cantante, quienes la condujeron hasta donde estaba el artista y se tomaron varias fotos. Luego Rauw, sin que ella lo esperara, le dedicó una de las canciones de su concierto. ¡Qué detallazo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante boricua es uno de los nominados en la gala de los Grammy que se celebra este domingo en Las Vegas, NV. Su álbum Afrodisíaco compite en la categoría de mejor álbum de música urbana. Si quieren votar por Rauw Alejandro en nuestra encuesta sobre quién debería ganar un premio en los Grammy, vota aquí.

