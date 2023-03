Rauw Alejandro fue hospitalizado después de un concierto: los detalles El reggaetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, novio de la cantante española Rosalía, fue hospitalizado después de un concierto. Los detalles sobre su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rauw Alejandro terminó en el hospital después de un concierto. Los fanáticos del reggaetonero puertorriqueño están preocupados por esta crisis de salud que ocurrió después de su show en Georgia. El cantante está en plena gira gira "Saturno World Tour". Ayer, 6 de marzo, se presentó en Duluth, Georgia, en el Gas South Arena. Si bien la audiencia gozó de un gran espectáculo, con fuegos artificiales y coreografías que incluían al cantante cantando sus éxitos colgado de cuerdas, lo cierto es que Rauw no se sentía bien. El intérprete del dueto "Te felicito" junto a Shakira tenía dolor en un hombro. Una vez terminado el show, fue al hospital. Rauw lo contó todo en sus Instagram Stories. Ahí publicó videos en la cama del hospital donde le hicieron varios exámenes médicos. Durante esta crisis de salud lo acompañó Eric Duars, el CEO y fundador de Duars Entertainment, la empresa que promueve sus conciertos. Rauw tiene otro concierto pautado para mañana 8 de marzo en Orlando, Florida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rauw Alejandro Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Saint Laurent) El novio de la cantante española Rosalía compartió todo con sus seguidores. "Mera, dímelo. Se me salió el hombro de sitio, pero terminamos el show. Los quiero, Atlanta. Gracias por romperla esta noche conmigo", expresó. "Aquí en el after para eso de variar los jangueos", bromeó. "Con el DJ Eric Duars en el hospital para que se levante todo el mundo". Rosalía Rauw Alejandro Credit: (Manny Hernandez/Wireimage) Aunque ambos tienen agendas de trabajo muy exigentes, seguramente Rosalía estará pendiente de su novio y será su mejor enfermera, así sea a distancia.

