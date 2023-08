Rauw Alejandro muy bien acompañado en Los Ángeles: "Él está sanando" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rauw Alejandro Credit: @Picsbyalexjr Fue el 25 de julio cuando Rauw Alejandro y Rosalía confirmaron el término de su compromiso. Tras el anuncio, el puertorriqueño ha sido recatado y no se ha dejado ver ni en redes sociales, ni eventos públicos. Hasta el día de ayer que lo captamos en exclusiva durante su paseo en Los Ángeles en donde estaba muy bien acompañado. Empezar galería Sanando Rauw Alejandro Credit: @picsbyalexjr Según una fuente cercana al cantante, Rauw "está sanando" y dedicándose a él mismo. 1 de 3 Ver Todo Anuncio Anuncio Fiel compañero Rauw Alejandro Credit: @Picsbyalexjr De hecho, como se aprecia en esta imagen, el intérprete ha buscado consuelo en su nueva mascota, un hermoso gatito, quien lo acompañó durante su paseo. 2 de 3 Ver Todo La vida sigue Rauw Alejandro Credit: @picsbyalexjr Tanto Rosalía como Rauw, dejaron claro a través de sus redes sociales que ambos terminaron su relación en buenos términos. Rauw por su parte dejó muy claro que no hubo terceros en discordia. 3 de 3 Ver Todo Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

