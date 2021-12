"Las mujeres se respetan. ¡Lechón!": Rauw Alejandro defiende a Rosalía de Jhay Cortez Rauw Alejandro, quien hace unos meses hizo público su noviazgo con Rosalía, ahora ha salido en su defensa, respondiéndole de manera directa a unas "provocaciones" de Jhay Cortez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jhay Cortez y Rauw Alejandro Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Rauw Alejandro dejó bien claro que no permite que le toquen a Rosalía. El cantante boricua, quien hace unos meses hizo público su noviazgo con la española, ha salido ahora en su defensa, respondiéndole de manera desafiante a unas "provocaciones" en un tema de Jhay Cortez. "Las mujeres se respetan. ¡Lechón!", escribió Rauw Alejandro en Twitter. "Vamos pa encima", agregó. Al parecer, la causa del agravio es la filtración del remi "Si Pepe Remix", donde Cortez hace una alusión a Rosalía que no gustó para nada a su novio. "Tu española quiere que le hable en English", dice el cantante en el tema. En otra parte el cantante critica el baile de Rauw Alejandro: "Si eres bueno bailando, como cucaracha yo te pongo a hacer breaking. Tú no eres calle, en este tema estás faking", dice la letra. Aunque Cortez no menciona directamente el nombre del boricua o la española, lo cierto es que este se ha enfadado con las supuestas alusiones. "Dale, rompan a viceversa, el más afrodisíaco en un beat. Cabrón, yo hice tres, pero te puse en cuatro como tu concierto", dijo en otro de sus tuits. Hasta el momento no se ha conocido otra respuesta de Cortez, pero lo que sí queda en evidencia es el gran amor que siente Rauw Alejandro por Rosalía, y el cual no se ha medido para gritar a los cuatro vientos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay muchas parejas que se enchulan y se van a fuego, nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Llevamos un par de meses, un par de tiempo. Llevamos un tiempo largo", dijo el intérprete de "Mírame" en el programa Alofoke sin censura. "Estoy enchulado, enamorado, el amor es bello", aseguró.

