Tras su separación de Rosalía, Rauw Alejandro compartió en YouTube la canción "Hayami Hana" que impacta con su emotiva letra. Su título sígnica en japonés "belleza rara, flor". ¿Se la dedica a la cantante española? Lo cierto es que el artista puertorriqueño dejó su corazón en este tema.

"Por si acaso nunca volvemos hablar/ Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar/ Esta la hago pa' cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad/ Y no voy a hacerme el fuerte/ Yo no voy frontear/ Aquí to el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar/ Si, aquí no hay no hay nada que ocultar/ Pero hay un pal de cosas que del pecho me quiero sacar", dice la canción.

Su letra habla de amor verdadero. "Hemos discutimos, me cuesta expresarme/ Todas mis carencias ya tú te los sabes/ Yo también tus cosas tengo que aguantarme/ Pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme/ Y que pena las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos que nos digan sus truquitos/ De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer".

Rauw Alejandro Rosalia Credit: Frazer Harrison/Getty Images

En el tema, Rauw habla de las presiones externas. "Y no te culpo, la vida que llevamos no pa' todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, mas fácil junto/ Trabajamos sin parar pero hasta que punto/ Estar en nuestro campito, vale mas que to' el dinero y la fama/ Despertar y verte a mi lado, no dan ganas de salir de la cama", dice otro verso.

También se defiende tras rumores de infidelidad. "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel/ Ella siempre tuvo la clave de mi cel/ Esto fue algo más que no está en mi poder", canta Rauw.

Rauw Alejandro expresa su admiración a su 'Motomami'. "Sé que vas a ser la mejor artista/ Es que otra como tú en verdad no creo que exista/ Eres la portada más bella de todas las revistas", dice la canción.