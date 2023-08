Rauw Alejandro sorprende con su última decisión en sus redes sociales Después de dedicarle uno de los temas más románticos a Rosalía tras su ruptura, "Hayami Hana", el cantante ha dado un paso más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves, los fans de la doble R formada por Rauw Alejandro y Rosalía, recuperaban la esperanza de un acercamiento de sus ídolos. La causa fue una romántica canción creada por el puertorriqueño a la que fuera su novia por tres años. O, al menos, escuchando la letra, dedicada a un antiguo amor y una dolorosa ruptura, eso parece. Se llama "Hayami Hana" y su significado tiene que ver con una mujer fuerte y buena. El anuncio del artista dio la vuelta al mundo pues, en este tema, reconoce el amor que todavía siente y lo feliz que ha sido al lado de la protagonista. Rauw Alejandro Rauw Alejandro | Credit: IG/Rauw Alejandro Un auténtico canto al amor vivido con la artista española. Sin embargo, un día después, sus seguidores se hacían eco de otro movimiento por parte del intérprete de "Te felicito" en sus redes sociales. ¡Prácticamente casi todo el contenido de su perfil de Instagram ha desparecido! Incluidas algunas de las fotos más bonitas junto a Rosalía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No las ha borrado todas. Ha dejado 16, 2 de ellas con referencias a Rosalía. Una del día que iban disfrazados de vampiros. Y la segunda, la doble R antes del lanzamiento de su ya inolvidable tema "Beso". ¿Qué pasó? ¿Por qué este paso? Podría ser una medida para posible campaña de marketing o, simplemente, un borrón y cuenta nueva que haya querido hacer el artista, quien no se ha pronunciado al respecto. Tampoco Rosalía, quien lleva semanas alejada de las redes sociales tras culminar su exitosa gira mundial de Motomami, que coincidió con el final también de su compromiso. La artista de 30 años ha decidido vivir este momento en la más absoluta intimidad no dejando tampoco constancia de sus pasos en las plataformas digitales, donde tanto la echan de menos. A pesar de su ruptura y de todo lo acontecido después, el tema de Rauw deja constancia del amor tan bonito, verdadero y real que han vivido, digan lo que digan los demás. "Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo/ Si los mejores días tú me has regalado/ Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao' ma'… Todo te di y lo volvería hacer/ Terminaré nuestra casita por si te da con volver/ Hoy te dejo de escribir, no de querer", lee parte de la letra.

