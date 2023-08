Habla "amigo" de Rauw Alejandro sobre ruptura con Rosalía: "Sentían que no estaba a su altura" Un supuesto amigo de Rauw Alejandro habló sobre su ruptura con Rosalía, alegando que personas cercanas a la cantante española sentían que el reggaetonero "la estaba bajando de nivel". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un "amigo" de Rauw Alejandro habló sobre su separación de Rosalía. El joven, que pidió mantener su identidad secreta, habló con el programa español Socialité. "Rauw Alejandro no tiene amantes, es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella, él nunca", dijo. Esta fuente asegura que personas cercanas a Rosalía influyeron en que los cantantes pusieran fin a su compromiso. "El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba bajando de nivel, que no estaba a su altura", añadió. "Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa", continuó este amigo del reggaetonero. Rosalia Rauw Alejandro Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella "La ven más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel", reveló. "Era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo". Rauw Alejandro Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Loewe Rosalía fue quien terminó la relación, asegura este amigo de Rauw Alejandro. "Rauw está destrozado, es muy buen niño. Ha estado estos días arropándose en su familia y no saliendo de fiesta para ligar como se ha dicho", afirmó, negando rumores de que Rauw ha tenido un romance con la cantante Camila Cabello, con quien fue visto en Puerto Rico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Simplemente coincidieron en dos de los mismos eventos. Apenas pasaron tiempo juntos en ninguno de los dos eventos", dijo esta fuente sobre el puertorriqueño y la cantante cubana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Habla "amigo" de Rauw Alejandro sobre ruptura con Rosalía: "Sentían que no estaba a su altura"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.