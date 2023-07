¿Quién es Valeria Duque, la modelo con quien acusan a Rauw Alejandro de supuesta infidelidad a Rosalía? Tras Rauw Alejandro y Rosalía anunciar el fin de su compromiso, acusan en Twitter al cantante puertorriqueño de supuesta infidelidad con la modelo colombiana Valeria Duque. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el anuncio de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, el reggaetonero puertorriqueño fue acusado en Twitter de haberle sido infiel a la cantante española con la modelo colombiana Valeria Duque. Una usuaria en Twitter ha generado gran polémica al hacer públicos una serie de mensajes acusando a Duque de pasar la noche con Rauw Alejandro después de asistir a un concierto de él en México y conocerlo backstage. "Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta", dijo la usuaria, que se identifica como @julianagarciaec. La intérprete de "Despechá" ha recibido muchos comentarios de apoyo de sus fanáticos tras darse a conocer su regreso a la soltería. Rosalia Rauw Alejandro Credit: Taylor Hill/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras explotar la noticia de la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro con Duque, la modelo recibió críticas en sus redes sociales y ha puesto privada su cuenta de Instagram, donde tiene más un millón de seguidores. En sus redes sociales, Duque se describe como comunicadora social y periodista, además de modelo, creadora de contenido y experta en fitness. También participó en el reality show Desafío Super humanos XV. Valeria Duque Credit: Valeria Duque/ Instagram Hasta ahora, ni Rauw Alejandro ni Rosalía han reaccionado sobre esta controversia. Valeria Duque tampoco ha dado declaraciones públicas.

¿Quién es Valeria Duque, la modelo con quien acusan a Rauw Alejandro de supuesta infidelidad a Rosalía?

