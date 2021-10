Raúl Sandoval fue a terapia porque estaba enfermo de celos y ¡la ayahuasca lo ayudó! El actor y cantante mexicano Raúl Sandoval reveló que ha tenido que ir a terapias por los celos enfermizos que padecía y que hasta lo llevaron a separarse de su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl Sandoval Credit: Raúl Sandoval Instagram El actor y cantante mexicano Raúl Sandoval reveló que tuvo que acudir a terapias por los celos enfermizos que padecía y que incluso en una ocasión los llevaron a separarse de su esposa, la actriz y conductora Fran Meric. "Mi vida era una pesadilla", dijo Sandoval al periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa El minuto que cambió mi destino (Imagen Televisión). Según el cantante de 42 años, las terapias con ayahuasca, una bebida indígena usada en la medicina tradicional en Sudamérica, fue lo que principalmente lo ayudó a enfrentar los celos incontrolables. "Fui a terapia porque fue duro, yo venía cargando varias heridas, cosas de traición, cada vez que tenía una relación creía que eso me iba a pasar a mí", dijo el exintegrante del reality musical La Academia. "A partir de las terapias me di cuenta de que nadie somos dueños de nadie, lo único que podemos hacer es dar libertad a la pareja, y así nos la damos a nosotros mismos", aseguró. Sandoval relató que él y su pareja primero fueron novios por dos años, pero se vieron obligados a separarse por varios meses a causa de los celos enfermizos, que le causaron no pocos malos ratos. "Yo salía de viaje y me preguntaba dónde estaría ella, con quién estaría. No se puede vivir así, pero cuando lo superé pude ser feliz", sostuvo. Raúl Sandoval Credit: Raúl Sandoval Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la ayuda de las terapias, el cantante pudo recobrar su relación y formar una familia. Hoy lleva siete años de casado con Meric y asegura ser alguien feliz. "Ahora todo se lo dejo a ella, si alguien la molesta, ella sabe cómo quitárselos de encima, y si no, pues ya intervengo yo", dijo.

