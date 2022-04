Raúl de Molina confiesa: "Pasé por momentos difíciles" y cuenta qué hara "cuando me retiren" Después de que su largo viaje a España generara preocupación entre sus seguidores y se extendieran rumores de que ya no estaba en su show, el gordo se confiesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Por fin! Raúl de Molina regresó a Estados Unidos después de pasar una temporada en la querida España donde vivió de niño, junto a su inseparable esposa, Millie de Molina, algo que desató todo tipo de rumores acerca de una posible salida del gordo de su famoso show junto a Lili Estefan El gordo y la flaca. Pero hoy estará de nuevo en su programa para aclarar si se retira o no y qué sucedió para que alargara su ausencia en la televisión. Después de que su largo viaje a la madre patria generara preocupación, ya que algunos de sus fanáticos se preguntaban: "¿Ya no está en el show?", Raúl de Molina reapareció en sus redes. El conductor de 63 años, contó qué le había mantenido lejos de Estados Unidos más tiempo del planeado, ya que efectivamente reveló que sí, que algo había sucedido: "Mañana estaré en El gordo y la flaca y explicaré por qué no llegué antes como estaba planeado", dijo compartiendo foto con colegas de la profesión con los que se encontró en Madrid, antes de subirse al avión que les llevaría de vuelta a casa. Raúl de Molina avión Credit: IG Raúl de Molina Millie de Molina and Raul de Molina Credit: Arturo Holmes/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después compartió una foto al llegar a su lujoso departamento en Miami, en su sala y junto a su esposa: "De regreso en casa desde el viernes y feliz de finalmente estar de vuelta". Raúl Molina esposa Credit: IG Raúl de Molina Efectivamente, algo le sucedió y ésto avanzó antes de dar su testimonio en el show: "Pase por momentos difíciles", aseveró sin dar detalles todavía, "pero todo salió bien", afirmó. Uno de sus seguidores le preguntó si es que se pensaba retirar pronto de la televisión, a lo que el carismático conductor respondió rotundo: "No tengo ningún interés en retirarme nunca y cuando me retiren, me invento otra cosa", aseguró. Raúl de Molina mensaje Credit: IG Raúl de Molina Un comentario muy aplaudido por los fans de este inconfundible personaje de la televisión latina de los Estados Unidos.

