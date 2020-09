Murió el padre de Raúl Méndez por complicaciones derivadas de la COVID-19 "Él mismo dijo yo prefiero irme ahorita y no estar sufriendo por tubos y cosas que le estaban haciendo ahí respirar", contó el protagonista de Enemigo íntimo en una reciente entrevista con el programa de televisión mexicano De primera mano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El protagonista de la superserie de Telemundo Enemigo íntimo, Raúl Méndez, sufrió este verano la pérdida de su padre, quien falleció por complicaciones derivadas de la COVID-19. Así lo reveló el actor mexicano en una reciente entrevista que concedió al programa de televisión De primera mano que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante. "Mi padre al final del día superó el COVID, que fue por lo que entró en un principio al hospital, pero bueno se fueron complicando otras cosas, hubo efectos secundarios que él ya no pudo superar", dio a conocer el inolvidable 'Chacorta' de El señor de los cielos. "Él estuvo sus últimas dos semanas en su casa, muy tranquilo, muy en paz, no sufrió para nada, no le hizo falta nada, tenía todo lo que le hacía falta para ‘sobrevivir’, pero creo que él mismo dijo ‘yo prefiero irme ahorita y no estar sufriendo por tubos y cosas que le estaban haciendo ahí respirar", detalló. Image zoom Raúl Méndez Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya no estará presente físicamente, el actor está seguro de que su padre continuará acompañándole, como lo sigue haciendo su madre, quien falleció hace 18 años. "Ya desde la muerte de mi madre, que fue hace 18 años, aprendí que el cuerpo te limita a estar en un espacio. Con mi madre y con mi padre ahora tengo la ventaja de que ellos me van a acompañar a donde yo vaya", declaró el intérprete de 51 años. Raúl, que no quedó muy contento con el final que tuvo la segunda temporada de Enemigo íntimo, tenía ‘una relación muy estrecha y muy cercana’ con su padre. "El proyecto que yo grababa o la película que yo estaba filmando o en la obra de teatro en la que yo trabajaba siempre mi padre estaba presente, o sea no hubo un solo proyecto, es más si me apuras mi padre fue extra en tres películas que yo hice por ahí", compartió. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Murió el padre de Raúl Méndez por complicaciones derivadas de la COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.