Raúl González, víctima de fraude El conductor venezolano informa habitualmente en Despierta América de lo que le sucede a otros, en esta ocasión él se convirtió en el protagonista de la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl González Raúl González | Credit: Mezcalent Además de entretener, Despierta América (Univision) busca empoderar a la comunidad hispana ofreciéndoles cada mañana información útil que les ayude a tomar las mejores decisiones en su día a día. El programa que produce Luz María Doria y que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Francisca y compañía emitió recientemente un reportaje sobre las estafas en las redes sociales con el propósito de alertar a los televidentes para evitar que sean estafados. Uno de los protagonistas del reportaje fue Raúl González, quien se ha visto afectado, al igual que otros rostros televisivos como Adamari López o Dr. Juan Rivera, por este tipo de fraudes en los que se usa la imagen del famoso para estafar a la gente. Raúl González Raúl González | Credit: Mezcalent "Este tipo de fraudes comienza en redes sociales con el propósito de que compres algo, como ropa, productos de belleza, siendo los productos médicos o suplementos los más atractivos para estafas. Raúl González también se ha visto afectado por este tipo de estafas en redes sociales", se informó desde el show mañanero de la cadena hispana. Raúl González Raúl González en Despierta América | Credit: Despierta América El presentador venezolano, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, lleva tiempo sufriendo esta situación y compartió su testimonio con la audiencia. "La gente comenzó a escribirme a decirme 'me estafaste, no me llegaron las gomitas, no me llegaron las pastillas' y yo digo '¿qué es esto si yo no vendo eso?'", señaló. Raúl González Raúl González | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor explicó que no ha tomado "ningún tipo de acción legal" debido a que no se hace nada al respecto. "Las redes sociales que dejan que se publiciten estos productos falsos hasta donde sé no hacen absolutamente nada", lamentó el talento de Univision. "Conozco gente que ha perdido cientos de miles de dólares en demanda", aseveró.

