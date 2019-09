Ni ganar dinero ni viajar por el mundo: Raúl González desvela cuál es su mayor sueño en esta vida

SUSCRIBETE EN NUESTRO BOLETIN

Rául Gónzález está más que feliz con su regreso a Despierta América (Univision). La oportunidad se dio después de que Ana Patricia Gámez dijera adiós por un tiempo al programa y que Carlitos Calderón sufriera un accidente.

“Había mucha gente del público que me pedía que me quedara [en el programa] y las ganitas estaban ahí, y me emocionaba mucho cuando me invitaban”, cuenta González, quien en esta entrevista exclusiva con People en Español reconoció lo difícil que le ha resultado superar obstáculos para mantenerse firme en su carrera profesional.

“Siempre voy a decir una frase que me dijo Don Francisco: ‘Aquí no llega el mejor, aquí llega el que más aguanta’. Es una carrera de resistencia y sobre todo hoy en día que la televisión está pasando por una transición”.

Es por eso que González, además de tener su propio programa de radio, seguirá trabajando en otra de sus pasiones: el teatro.

“A mis 48 años hay muchas cosas por hacer. Yo siempre he dicho: ‘Mientras hay sueños, hay un mañana, mientras hay meta también hay un mañana’”, acota. “Quiero seguir haciendo teatro, quiero seguir enfocado en lo de mi libro, mis conferencias y talleres. Antes de mis 51 años, yo llego a Brodaway yo lo decreto y lo escribo en un papel, y esa es una de las cosas que me faltan por hacer”.

También está su deseo de emular a sus ídolos.

“Admiro al gran animador venezolano Guillermo González, es un ícono en mi país. Don Francisco tuvo una visión y una sensibilidad muy grande en todo este medio, Walt Disney, que no está vivo, me he leído sus biografías. Es un hombre grande”, resalta el ávido lector. “Leo todos los días, mínimo diez páginas de algún libro que me motive, que me de ímpetu fuerza. Yo mismo me automotivo”.