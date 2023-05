Raúl González rompe en llanto al vivir un momento conmovedor con su madre El conductor venezolano sorprendió con este testimonio al ser entrevistado por su adorada madre, Doña Estrella, en su programa, Despierta América. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del Día de la Madre, Despierta América ha ido creando momentos inolvidables para algunos de sus conductores. Este viernes, era Raúl González quien emocionaba a la audiencia con un encuentro muy especial con su mamá, Doña Estrella. En esta pieza informativa, se intercambiaron los papeles, y era él el entrevistado por su progenitora, quien dulcemente le escuchó con todo el amor. La unión entre ambos traspasó la pantalla y provocó las lágrimas de todos sus compañeros de programa presentes en plató. Jomari Goyso, Francisca, Karla Martínez y el Chef Yisus no pudieron contenerlas ante el gran amor que emanan ambos. Raúl González El testimonio de Raúl González sobre su mamá | Credit: Despierta América/Raúl González Un encuentro en el que el presentador venezolano compartió un testimonio conmovedor mostrando su vulnerabilidad sin filtro alguno. "El que te conoce te ama, eres la definición del amor que tiene patas. Tú eres amor ambulante, bendigo el hecho de haber sido acurrucado en tus brazos", le expresó Raúl a su mamá. "Yo veo un ángel que he visto siempre, una ángel que me da paz, que tiene la palabra y sonrisa perfecta, que siempre tiene el consejo adecuado... Una mujer que entregó su vida entera a su esposo, a su familia, una mujer abnegada que ha sabido sobrellevar y sobrepasar todas las experiencias duras que la vida le ha puesto", prosiguió. Pero sin duda, la pregunta más difícil de contestar fue cuando Doña Estrella le preguntó a qué tenía miedo. "Tú lo sabes porque lo hemos hablado. El día que tú te vayas, por lo que tú significas en mi vida, por lo que tú le aportas a mi vida", expresó profundamente emocionado. Como titularon en Despierta América, ella es la estrella que más brilla en el firmamento de Raúl, su motor y parte fundamental de su alegría. "Voy a estar siempre contigo", contestó su mamá con gran ternura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Doña Estrella fue invitada especial en el show y demostró lo que es el amor incondicional del ser humano. "Madre, para mí es una bendición haber nacido de ti, gracias por soportar y aceptar tantas cosas", concluyó Raúl, quien celebra a su madre cada día de su vida.

