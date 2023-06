Raúl González rompe en llanto en Despierta América: "Tenemos que seguir adelante y ser valientes" El presentador abrió su corazón a los espectadores y sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América | Credit: Instagram Raúl González Se acerca una fecha muy especial para todas las familias. Este domingo es el Día del Padre en Estados Unidos, lo que significa que ya se están preparando con antelación para honrar a este miembro tan importante en el hogar. En vísperas a la celebración, el programa Despierta América tuvo como invitada especial a Sara Sosa, la hija de José José, quien homenajeó a su papá fallecido con el bolero "Te extraño", de Armando Manzanero. Su interpretación en vivo fue un derroche de talento y amor, además de nostalgia por un artista que dejó huella en los corazones de muchos. Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Raúl González Al final de su puesta en escena, Raúl González se acercó a Sara para abrazarla y darle la enhorabuena por su interpretación. Pero, sobre todo, para solidarizarse con ella en la tristeza de no tener a su papá en sus vidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor venezolano perdió al suyo hace tres años y aseguró que, si bien lo extraña a diario, este día concreto le hace recordarle aún más si cabe. "Yo también perdí a mi papá hace tres años. Lo extraño todos los días de mi vida con mi corazón... Uno se acuerda todos los días pero obviamente llegan estos días como el Día del Padre y la falta se hace más fuerte, la ausencia se hace más fuerte", expresó conmovido el querido presentador. Su padre falleció en octubre del 2020. En un mensaje en sus redes, se despidió de él y le dedicó una sentida declaración de amor. "Mi padre, maestro, héroe, ídolo, se fue al cielo en paz. Rodeado de amor infinito. Vuela alto, libre, sin dolor ninguno en tu cuerpo. Hicimos lo posible y más... Te amo papi, con toda mi alma y mi corazón. Vuela tranquilo que mi madre está y estará muy bien cuidada", leía su escrito. Un dolor y un amor que le hicieron sentir profundo la interpretación de Sarita. "Tenemos que seguir adelante y ser valientes", le dijo con un nudo en la garganta. El Día del Padre se celebra en Estados Unidos este 18 de junio.

