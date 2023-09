Raúl González rompe en llanto en Despierta América y es arropado por sus compañeros El presentador compartió lo que vivió a corazón abierto con su público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl González no tiene reparo en abrirse al público, ya sea en sus redes o, especialmente, en su programa, Despierta América, y contar cómo se siente. Y si hay que soltar lágrimas y confesar lo que ha atravesado, lo hace sin miedo alguno. Al contrario, el venezolano siempre está dispuesto a mostrar esa vulnerabilidad que pueda servir de puente a muchos. Esta semana, con motivo del festivo del Día del Trabajo, el show mañanero de Univision creó una sección que tocó la fibra sensible del público, pero también la de sus trabajadores. Raul Gonzalez Credit: Instagram/ Raúl González TV Esta vez le tocó el turno a Raúl, quien, con ese entusiasmo que le caracteriza, visitó el que fue el comienzo de un largo, a la vez que satisfactorio camino. "Aquí hablé muchas veces con Dios", dijo refiriéndose a la pizzería donde se puso a trabajar nada más llegar de su natal Venezuela para buscarse la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en su tierra era un actor reconocido, en Estados Unidos, concretamente en Miami, no solo empezó desde cero, sino que, como varias veces ha contado, incluso tuvo que dormir casi un mes en su carro. Volver al sitio donde le dieron su primera oportunidad le hizo derramar algunas lagrimitas, pero también a sentir un gran agradecimiento. "Fue impresionante para mí volver a ese lugar después de casi veintitantos años. Increíble, y les pido disculpas de antemano porque lo que hice fue, imagínense...", dijo refiriéndose a ese reencuentro. Una vez más, Raúl, quien cada día pasaba por la puerta de Univision y se decía a sí mismo, 'algún día trabajaré allí', ha demostrado que los sueños y las ilusiones están para cumplirse. Eso sí, con trabajo y entrega.

