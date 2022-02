Raúl González rompe a llorar como un niño en pleno directo de Despierta América El conductor vivió un momento conmovedor que le desbordó de amor y emoción. Sus compañeros de programa tampoco pudieron contener las lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl González es, en gran parte, el corazón central del programa Despierta América. Su presencia y su alegría acompañan y entretienen al público cada mañana. Su entrega en cada show le convierten en una pieza clave y necesaria en el matutino de Univision. Este viernes el conductor venezolano volvía a emocionar hasta las lágrimas no solo a la audiencia sino también a sus compañeros de plató, quienes no pudieron contener la emoción con lo que allí pasó. En un reportaje especial dedicado al también actor y productor, se dieron a conocer detalles sobre la vida, el camino y los sueños que convirtieron a Raúl en quien hoy es. Un relato lleno de sentimiento que llegó de lleno a los corazones de su fiel audiencia. Con motivo de los 25 años del aniversario de Despierta América, el presentador hizo un recorrido desde su llegada al show hasta el momento presente. Especialmente emocionantes fueron sus visualizaciones y sus deseos de estar en este programa mucho antes de llegar a él. Lo sintió y lo creyó con todo... y se dio. Su esfuerzo como profesional de la televisión en su país, Venezuela, y posteriormente en Estados Unidos tuvieron mucho que ver en poder lograr esa meta, pero también su fe ciega de que lo conseguiría. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, Raúl es un indispensable de este show que alegra las mañanas a los hispanos que viven en este país. "Despierta América es mi programa, y no como pertenencia, es que es mío, lo abrazo, lo disfruto, lo respiro, lo siento...", expresó. "La falta de determinación te roba oportunidades. Necesitas firmeza de carácter y constancia. Sé determinado, vence toda indecisión y decide salir adelante. No dejes pasar oportunidades, no vaciles, avanza. Confía en Dios y en ti", escribía este sábado en sus redes. Esa fe y confianza es lo que le ha valido llegar hasta donde está. Y no solo en lo profesional, también en lo personal, faceta en la que ha demostrado que querer es poder. Su transformación física es el ejemplo claro de que la constancia, el esfuerzo y la disciplina dan resultados. Raúl González Raúl González | Credit: Instagram / Raúl González ¡A por otros 25 años más de Despierta América y contigo a bordo, querido Raúl!

