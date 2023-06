Raúl González comparte la mejor de las noticias sobre su salud Después de una etapa complicada, el conductor venezolano ha informado de cómo está con una gran sonrisa: " Sigo buscando la mejor versión de mí". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América | Credit: Instagram Raúl González Delante de las cámaras siempre ofrece lo mejor de sí mismo y esa sonrisa que tanto le identifica. Sin embargo, los pasados dos meses no han sido precisamente los mejores para Raúl González en términos de salud. Hace poco compartía la fuerte dolencia que estaba padeciendo y que le tenía muy débil. Una acusada bronquitis a la que le acompañó una gripe muy fuerte que no terminaban de irse de su organismo. A través de un amoroso mensaje en sus redes sociales, Raúl confirmó que ya está totalmente recuperado y que por fin puede llevar una vida normal. Durante este tiempo no tenía permitido hacer sus sesiones de ejercicio habituales y, eso, fue uno de los puntos más difíciles de llevar. Afortunadamente, Raúl informó a sus seguidores que ya está de regreso a su rutina diaria de ejercicios. Lo hizo desde su paseo en la madrugada, ese que sus fans tanto echaban de menos por su mensaje de motivación y buena energía que siempre solía compartir antes de vivir este episodio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después de casi nueve semanas con bronquitis y una gripe que no se me quitaba, regreso a mi rutina de ejercicios. Sigo buscando la mejor versión de mí un día a la vez", explicó el co-presentador de Despierta América. Raúl se siente mejor y así lo ha dejado ver también en su programa en el que, a pesar de su etapa complicada, ha seguido dando todo no solo desde plató, sino también en sus viajes a ciudades como Madrid y Nueva York. Su recuperación total ya es un hecho y así lo ha querido compartir con su gente querida, siempre al pie del cañón. Sin duda, una buenísima noticia.

