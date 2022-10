¡Así sorprendieron a Raúl González por su 51 cumpleaños en Despierta América! El copresentador del mañanero de Univision fue celebrado por todo lo alto por sus compañeros y la audiencia para honrar sus 51 primaveras. ¡Muchas felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el día de su cumpleaños, Raúl González no se tomó la jornada libre en Despierta América. Por el contrario, llegó y celebró por todo lo alto sus 51 primaveras. Lo que no se esperaba era la sorpresa y el gran festejo que le tenían preparado en plató. Su amor al trabajo hace que este sea un auténtico regalo acudir a los estudios cada mañana. Y estas muestras de amor y cariño de sus compañeros de programa son el claro ejemplo de que ir a trabajar es como acudir a su segunda casa, un lugar donde la hermandad salta a la vista. Emocionado al máximo con este día y lo que le espera, recibió las felicitaciones, regalos y sorpresas con la sonrisa de ese niño que nunca suelta de la mano en cada aparición televisiva. Raúl González Raúl González | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) El conductor venezolano recibió los agasajos y el cariño no solo de sus colegas de profesión, sino también de sus amigos y seguidores que, desde primera hora, le estaban mandando mensajes por las redes. Con unos globos naranjas que rodeaban un R plateada con una corona, Rauli, como cariñosamente le llaman, celebró por todo lo alto este día tan especial. Tampoco faltó la torta, una de lo más original, que hace referencia a su fórmula RG y a esa increíble transformación física y personal. Absolutamente emocionado, rio, bailó, brindó y celebró con cada uno de sus compañeros entre los que no faltaron Francisca, Alan Tacher, Karla Martínez, Carlos Calderón, Jessica Valeri y el Chef Yisus, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nadie quiso perderse esta cita con una de las piezas fundamentales del show, el responsable de la siempre divertida Doña Meche, el personaje que tantas alegrías y carcajadas provoca a la audiencia, invitados y personas que se cruzan en su camino. Raúl celebra esta nueva vuelta al sol promocionando el amor propio, abrazando a quienes quiere y brindando por la vida y la salud, esa que anima a cuidar y mimar como se merece. ¡Muchísimas felicidades en tu día!

