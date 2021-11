¡Raúl González recibe ovación en Broadway! El actor triunfó con su papel en Chicago Dicho y hecho. El actor y conductor llegó a Nueva York y se metió al público en el bolsillo. ¡Su interpretación en el mítico musical fue todo un éxito! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De la mano de Sergio Trujillo, el coreógrafo que triunfa en Broadway, Raúl González destacó como toda una estrella en el famoso musical Chicago. Su programa, Despierta América, le ofreció el tremendo regalo de poder participar en él y así fue, cumpliendo uno de los grandes sueños de su vida. Se subió al escenario y lo bordó. Raúl es, además de conductor, un actor, director, productor y guionista de un talento bárbaro, así que se sabía que hiciese lo que hiciese sobre esas tablas neoyorquinas iba a ser de sobresaliente. Así mismo fue. El venezolano recibió la ovación del público tras su intervención con la que dejó un riquísimo sabor de boca. Cuidadito porque si sigue por este camino, más pronto que tarde, podría repetir con algún proyecto jugoso en este género. La introducción que hizo de esta historia a la audiencia contenía la fuerza, la magia y picardía que se necesitaba. Era como si ese papel estuviera escrito a su medida, de ahí que el resultado fuera impecable. Como todo lo que hace el co-presentador de Despierta América, programa en el que siempre aporta alegría y sentimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De sobra es conocido el amor y la entrega de Raúl al teatro, su otro hogar en el que le hemos visto desarrollar musicales y obras de la talla de Visa para un sueño o Gordura de mi vida. Experiencia le sobra y talento mucho más. Así que no fue extraño verle brillar en las tablas de la gran manzana. Su sueño siempre fue hacer un musical en Broadway antes de los 52 años. El primer paso ya lo ha dado, ahora solo queda dar otro para algún día, no muy lejano, presentar su propio show y hacer reír y soñar al público, como tiene acostumbrado a hacer. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Raúl González recibe ovación en Broadway! El actor triunfó con su papel en Chicago

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.