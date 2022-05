La razón de peso por la que Raúl González no fue a la boda de Francisca El presentador venezolano no estuvo en uno de los días más felices en la vida de su amiga y compañera por un motivo que lo justifica todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casi 5 días después de la boda de Francisca, su unión con Francesco Zampogna sigue estando en boca de todos. Detalles de los invitados, momentos inolvidables, anécdotas desternillantes y otras curiosidades continúan saliendo a la luz. Pero una de las preguntas que ha estado en el aire y los seguidores de Despierta América siguen haciéndose es la razón por la Raúl González, gran amigo de la dominicana, no estuvo en este día tan importante. El presentador tuvo una razón de peso para quedarse en Miami y que no solo tiene que ver con su programa mañanero de Telemundo, sino con algo mucho más personal. Raúl González y Francisca Raúl González y Francisca | Credit: IG/ Raúl González Mientras el avión rumbo a República Dominicana se llenaba de caras conocidas y colegas como Alan Tacher, Karla Martínez y Satcha Pretto, el venezolano se quedaba en tierra firme para acompañar a alguien sumamente especial. Raúl tenía una persona a quien celebrar, no solo en el Día de las Madres, sino cada día, a su progenitora Estrella a quien sorprendió de una manera muy especial. "Madre tú eres mi vida", le dijo delante de las cámaras a la vez que le entregaba este ramo de flores. Una sorpresa para la que contó con un cómplice muy especial, su sobrino Gio. Los tres partieron para Orlando desde donde hicieron parte del programa y homenajearon a todas las madres del mundo en su día. Durante el fin de semana, Raúl estuvo al lado de su mamá festejando y disfrutando de cada instante juntos. Incluso se ha convertido en una aliada en fundamental en su otro gran proyecto, La Fórmula de Raúl González, la cual le ayudó a promover con motivo de esta celebración. Desde que su papá falleciera hace un año y medio, ha estado al lado de su mamá, con quien vive en Miami y a quien cuida con todo el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estar con ella en este festejo tan especial y con los suyos era una prioridad. Además, estuvo al pie del cañón del programa el viernes, día de la celebración de la ceremonia, y este domingo junto a sus inseparables María Antonieta Collins y Jackie Guerrido en Despierta América en Domingo. Desde el plató, organizaron tremenda fiesta en conmemoración de las madres y compartieron momentos memorables. Esta semana, Raúl se reencontraba con un fuerte abrazo con su amiga Francisca, quien regresó a su trabajo y relató cómo vivió su boda.

