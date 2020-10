"Nuestra vida ya no será la misma": murió el padre de Raúl González El presentador de Despierta América (Univision) dio a conocer la triste y dolorosa noticia este viernes a través de su perfil de Instagram: "Hicimos lo posible y más". Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Raúl González atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El carismático conductor venezolano perdió este jueves a su ‘héroe’, su padre, quien falleció víctima de cáncer. "El 1ro de octubre, a las 8:15am, hora de Miami, mi padre, maestro, héroe, ídolo, se fue al cielo en paz. Rodeado de amor infinito. Vuela alto, libre, sin dolor ninguno en tu cuerpo. Hicimos lo posible y más", informó este viernes el copresentador de Despierta América (Univision) a través de su perfil de Instagram. Te amo papi con toda mi alma y mi corazón. Vuela tranquilo que mi madre está y estará muy bien cuidada. - Raúl González "Definitivamente nuestra vida ya no será la misma, pero dejaste el más grande legado de amor que se pueda experimentar en la tierra. Papi, sé que eres nuestro ángel de la guarda. Guía mis pasos, cuídame, dame las fuerzas para seguir, no me sueltes. Gracias por darme el permiso de ser feliz. Te amo ‘mi gallazo’. Fuck Cancer", escribió Raúl junto a una imagen de su niñez en la que aparece posando junto a su progenitor con la más tierna de las sonrisas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador agradeció a todo el 'ejército de ángeles' que estuvo acompañándoles desde el primer diagnóstico, así como a todos sus amigos y compañeros de trabajo que tanto apoyo, amor y preocupación le han hecho llegar durante esta dolorosa etapa de su vida. Papi sé que eres nuestro ángel de la guarda. Guía mis pasos, cuídame, dame las fuerzas para seguir, no me sueltes. Gracias por darme el permiso de ser feliz. - Raúl González Una de las primeras en lamentar lo sucedido fue su compañera en el programa matutino de Univison Francisca Lachapel, quien no dudó en enviar todo su apoyo al conductor. "Lo siento mucho mi Raúl. Contigo en este momento tan difícil. Te mando un abrazo muy grande. Dios contigo", escribió la carismática presentadora dominicana. https://www.instagram.com/tv/CF1urgWnDQ5/?igshid=18yrb6uzqirto El chef Yisus tampoco tardó en arropar a su amigo en estos difíciles momentos. "Descansa en paz José Raúl. Te quiero mucho Raúl González", escribió en Instagram.

