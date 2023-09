El mensaje de Raúl González "para todos los haters" El presentador compartió unas palabras para quienes derrochan "tanto odio". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales han traído consigo una ola de buenas acciones para compartir mensajes de solidaridad y empatía. Pero también lo contrario. Es en este aspecto que Raúl González, siempre en son de paz, ha querido hacerse eco de un mensaje que resume lo que se esconde detrás de cada individuo que dispara desde el teclado insultos y ataques. Algo de lo que él también ha sido víctima, al igual que muchos otros rostros, tanto conocidos como anónimos. El conductor venezolano compartía una reflexión del psicólogo Juan Lucas Martín que, para él, define perfectamente a las personas que lo hacen. Raúl González Raúl González | Credit: IG/Raúl González "Si entras en las redes para depositar odio y violencia a través de comentarios, tienes que saber que te faltó amor. No es tu culpa, pero te faltó. Y esa carencia se convirtió en enojo, miedo y furia. Pero no te hace bien. Ve a terapia. Lee buenos libros. Sana el vínculo que te hirió y aprovecha tu valiosa vida. Estás a tiempo", le el escrito de Juan Lucas que Raúl publicó en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca he entendido la razón por la cual alguien se sienta detrás de una computadora a derrochar tanto odio. Acabo de leer, analizar y comprender la respuesta. Gracias, Juan Lucas, por siempre compartir tu sabiduría con el mundo", expresó el presentador. El también actor, productor y director ha sido testigo de ataques contra su persona por su peso, incluso cuando decidió ponerle un parón a las libras y estar más saludable y en plena forma. A pesar de todo, Raúl siempre ha tratado de ignorar lo negativo y seguir centrado en su camino hacia el bienestar.

