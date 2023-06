Así fue el desmayo de Raúl González en el programa Despierta América Cuando nadie lo esperaba, el conductor cayó al suelo de forma repentina. "¡Se desmayó Raúl González", comunicó el show. Esta fue la razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, la audiencia de Despierta América se llevó un gran susto. Eso sí, duró apenas unos segundos. Y es que, Raúl González, una de las caras más queridas del show, cayó al suelo de forma inesperada. A su lado estaban el doctor Juan Campos, Karla Martínez quienes, de inmediato, junto a una experta invitada al show, acudieron en su ayuda. No fue un desmayo en toda regla, sino uno fingido. El motivo de la escena tiene su razón de ser: enseñar a la audiencia cómo reaccionar en estos casos si ocurre algo así en presencia de uno. Raúl González Raúl González 'se desmaya' en Despierta América | Credit: (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) IG/Despierta América Raúl sacó sus dotes actorales y la escena quedó perfecta. "Hoy vamos a aprender a cómo dar primeros auxilios, si esto nos sucede en la vida real", explicó Karla antes de dar paso a la especialista en este tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Rául se dejó hacer y se mantuvo en modo desmayo mientras duró la clase de la resucitación cardiopulmonar (RCP). La escena fue tan real que algunos seguidores se preocuparon mucho inicialmente. "Hasta yo me asusté cuando Raúl se desmayó", "Oh, Dios yo pensé que le pasó algo", "Yo pensé que había sido real", "Esto sirve de mucho", "¿Está actuando? No se notó", escribieron algunos usuarios de las redes. Raúl está perfectamente sano. Fue una escenificación con el fin de informar y prevenir pues, estos actos a tiempo, pueden salvar vidas.

