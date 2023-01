¡Raúl González anuncia nuevo show en antena tras la cancelación de Despierta América en domingo! El conductor venezolano compartió emocionado qué programa estrena este domingo. "Arrancamos el 2023 al aire y con las mejores vibras". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los domingos dejaron de despertarse con la edición especial de Despierta América ese día. Esta semana se daba a conocer la noticia de que el show dominical se había cancelado para tristeza de muchos televidentes. Pero el mundo no se para y este cierre de puertas ha supuesto la apertura de otra no menos significativa para uno de sus integrantes: Raúl González. El también conductor de la edición diaria, acaba de compartir que seguirá felizmente ocupado los domingos por la mañana. Una nueva oportunidad del público para conectar con él y unos contenidos cargados de positividad y noticias que suman a la vida. Raúl González Raúl González estrena programa de radio | Credit: Mezcalent El presentador venezolano estrena un nuevo show, esta vez radiofónico, que se emitirá los domingos a las 12 PM por Actualidad FM. Bajo el título de Súmale a tu vida, Raúl y su compañera y hermana, Militza González, pondrán al alcance de los radioyentes "sorpresas, regalos e invitados de lujo", entre otras muchas cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Arrancamos el 2023 AL AIRE y con las mejores vibras para seguir sumándole a la vida, familia. Nos escuchamos este domingo a las 12 del mediodía por Actualidad 1040AM (Miami). Consigue en nuestras historias destacadas el enlace para que nos escuches online. ¡Los esperamos!", anunciaba encantado. Un espacio para, como dice el título, sumar a la vida de todos con propuestas que aporten y beneficien. Siempre positivo y decidido a hacer cosas nuevas, Raúl recibe feliz esta oportunidad para seguir haciendo lo que más le gusta, comunicar y dar lo mejor de sí a los demás.

