¡Raúl González emprende nuevo reto profesional lejos de Despierta América! Uno de los grandes sueños del presentador ¡se hará realidad! Siempre deseó actuar en un musical en Broadway, ¡y así será! Sus compañeros de programa dieron todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Presentador, actor, locutor... nada se le resiste a Raúl González, el hombre capaz de cantar como los ángeles y contar la actualidad diaria como nadie. Y encima, haciéndolo bien y dándole lo mejor a ese público que tanto le quiere. Este jueves fue él quien recibió la mejor de las noticias compartida en su programa Despierta América. Un acontecimiento que representa un paso gigante en su carrera, además de un sueño cumplido. Ajeno a lo que estaba por pasar, al venezolano le fue anunciado algo que le dejó sin palabras: ¡es uno de los actores invitados a actuar en el musical de Broadway, Chicago! Así es. Su amigo y compañero del alma, Alan Tacher se lo dejó saber en compañía de Francisca, Karla Martínez y otros colegas ante la atónita mirada de Raúl. Ocurría mientras Raúl anunciaba su viaje a la Gran Manzana este fin de semana para cubrir contenido para su programa dominical. Lo que ni se le pasaba por la cabeza es que su estancia en la ciudad que nunca duerme escondía algo más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los sueños se cumplen, querido amigo", le adelantó Alan. "Te queremos decir que ¡vas a ser parte del elenco de Chicago en Broadway este fin de semana en Nueva York!", le gritaron con alegría. A lo que Raúl, todo incrédulo dijo: "What!". Pues sí, su programa le consiguió esta participación especial en uno de sus musicales favoritos en el que estará este fin de semana. "Yo me hice la promesa además de que antes de mis 52 años llegaba a Broadway", dijo entre risas, nervios y mucha emoción. Después de asimilar lo ocurrido y ya más tranquilo, Raúl tuvo claro quién estuvo detrás de este milagro. "Papá, desde el cielo, sé que tuviste mucho que ver", reflexionó con amor. Muchísimas felicidades por este logro del que la audiencia será testigo el lunes en su programa. ¡Seguro que se roba todos los aplausos!

