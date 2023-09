"No me he sentido bien": Raúl González comparte la triste razón que le tiene así El conductor ha contado sincero qué le ha pasado en estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la alegría de las mañanas para la audiencia. La energía positiva y el sentido del humor de Raúl González en Despierta América son la mejor manera de dar los buenos días a su público, que lo recibe encantado. Sincero y cómplice siempre con sus seguidores, el conductor venezolano también cuenta cuándo no se siente tan bien. Lo hace con normalidad, aceptando cada proceso de la vida como viene. "Hace un par de días que no me he sentido bien del todo", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen que lo dice todo. Raúl González Raúl González cuenta que no está bien | Credit: Mezcalent Desde que hace tres años la familia perdiera su bastón, su pilar y el patriarca querido, su papá, nada ha vuelto a ser lo mismo. Y aunque junto a su madre y hermana han continuado el legado que él les dejó de tratar de ser felices y disfrutar de cada minuto, es inevitable tener momentos de nostalgia y echar de menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy, antes de poner la cabeza en la almohada, admito que tiene que ver con todo lo que extraño y añoro a mi papá. Cuánta falta me haces, mi viejo. Tu humor y amor incondicional, tu experiencia, consejos y sabiduría. Se te extraña tanto aquí", escribió desde el corazón. Raúl se dirigió a su "viejo" con profundo amor. "La bendición y un abrazo hasta el cielo. No nos sueltes", concluyó. Los mensajes de apoyo y cariño de compañeros y seguidores inundaron el muro del presentador. "Imposible no extrañarlo, pero sé que está contigo, y siempre en tu corazón", escribió María Alejandra Requena. "Mi Rauli, te abrazo", le expresó Rashel Díaz, "Ahora nos cuidan, hermano", añadió el Chef Yisus, entre otros muchos. Fuerza, Raúl.

