Raúl González confiesa que no atraviesa un buen momento: "Debo ser honesto con ustedes" El conductor venezolano se sinceró con sus seguidores en un conmovedor mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su alegría, además de su positivismo, es uno de los ingredientes más importantes de Despierta América, y también en la vida de Raúl González. El conductor siempre tiene un mensaje optimista para los momentos más complejos. Pero como no todo es perfección, el venezolano también sabe reconocer y aceptar cuando hay etapas más complicadas. A través de sus historias de Instagram, Raúl reconoció estar pasando unos días algo difíciles, no tuvo reparo en confesarlo abiertamente, y también cómo lo hace frente para poner remedio. Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Raúl González El escrito del comunicador deja al descubierto que no están siendo los mejores días. Tampoco lo esconde pues, por el contrario, quiere demostrar que precisamente es en las situaciones retadoras, cuando uno ha de poner en práctica lo aprendido para afrontarlo. "Confieso que no han sido días fáciles por muchos aspectos. Debo ser honesto con ustedes", arranca su mensaje. ¿Qué le pasó para sentirse así? Raúl González Mensaje de Raúl González | Credit: IG/Raúl González Son varias cosas, pero Raúl prefirió no contar de qué se trata y dejarlo para su intimidad. Lo que sí expresó es cómo hace frente a lo sucedido. Una forma muy diferente a la que hubiera adoptado años atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antes me hubiera sumergido en la comida. Hoy, mi terapia mental y física, es el ejercicio", confesó agradeciendo a quienes más le están apoyando en este sentido para mantenerse sano, fuerte y más en forma que nunca. El creador de la Fórmula RG para tener una vida mucho más saludable, no está dispuesto a mirar atrás, todo lo contrario. En todo caso, para saber qué no hacer. Las herramientas y lecciones aprendidas son su bastón para mirar hacia adelante con más ganas que nunca.

