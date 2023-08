Raúl González se sincera y habla de su deslealtad: "He sido infiel" En una sincera charla con su compañera Karla Martínez, reconoció cuál fue ese momento tan destacado en su vida que ya quedó atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América es su casa y los presentadores, su segunda familia. Así que, si hay un lugar donde Raúl González abre su corazón, es en su plató. Además de confesar el fraude del que fue víctima, el conductor mantuvo una charla con su compañera, Karla Martínez, para contarle algo muy personal. "Yo te decía, Karlita, que yo sí he sido infiel", aseveró con la madurez que dan los años y la seguridad de que es poco probable que pase otra vez. Raul Gonzalez Credit: Instagram/ Raul Gonzalez Al abordar un tema tan normal como estigmático en ocasiones, el venezolano no tuvo problema en confesar su 'error'. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me he sido infiel a mí mismo", prosiguió. "Cuando he dejado de ser yo en esencia para complacer a alguien. Cuando he dejado de creer en mis convicciones y mis valores por lo que opinen los demás o por quedar bien con alguien", expresó el también empresario. Raúl lo tiene claro. "Yo pienso que esa es la infidelidad más grande, y cuando hicimos un segmento hace unas semanas sobre a quién le pedirías perdón, yo me pedí perdón a mí mismo por eso, porque uno no puede dejar de ser uno. NO, la vida es una y hay que vivirla como es", concluyó. Una reflexión muy aplaudida por Karla, que ella también comparte. "Yo creo que la peor infidelidad es esa, ser infiel a ti mismo. Una vez te eres infiel a ti mismo, ya eres capaz de ser infiel a cualquiera", añadió la presentadora.

