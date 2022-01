¡Este fue el conductor de Despierta América que se contagió de coronavirus en plena Navidad! "Fue desesperante". Días después de pasar las fiestas en la más absoluta soledad por sufrir el virus, finalmente se animó a contar lo duro que fue el proceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Días antes de que las Navidades arrancaran, varios miembros del equipo de Despierta América anunciaron que harían el programa desde su casa tras haber estado en contacto con alguien que resultó tener el coronavirus. "Estamos desde nuestros hogares porque tuvimos contacto con una persona que dio positivo a la COVID-19", explicó Karla Martínez nada más iniciar el show de la mañana. A partir de ahí, todo volvió a caminar con normalidad y parecía estar bajo control sin más contagios a la vista. Sin embargo, esta semana, una de las caras estrella del show matutino de Univision confesó por primera vez qué padeció la enfermedad estas fechas tan señaladas. Lo pasó solo, aislado y, por tanto, muy triste. Ahora, ya recuperado y de regreso al trabajo, compartió su experiencia con ese público que le quiere tanto. Raúl González detalló cómo fueron esos días sin los suyos. "Fue desesperante", afirmó. Para evitar la preocupación a sus familiares que viajaban para estas fechas, prefirió no publicarlo en las redes. Desde el fallecimiento de su padre hace más de un año, el también actor y productor venezolano vive con su madre. Así que cuando se enteró de su contagio, esa fue su mayor angustia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pasar Navidad encerrado en un cuarto, sabiendo que mi madre estaba en la casa, la angustia de saber que no la había contagiado, la angustia de entender la Navidad como una época de unión, de abrazos, de reencuentros, de compartir... Estaba solo en un cuarto, además con un malestar terrible. Sentí que tenía cinco martillos...", explicó con detalle. Tal y como él y su compañera Karla describieron, "este es el virus de la soledad... Fue un momento para mí oscuro", reconoció el admirado presentador quien quiso destacar que no solo lo físico queda afectado con el coronavirus, sino también lo emocional y hay que prestarle atención. Afortunadamente, esta pesadilla quedó atrás, su progenitora está bien y él ya está recuperado y de regreso al trabajo para alegría de todos. ¡Un fortísimo abrazo para ti, Raúl!

