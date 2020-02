¡14 libras menos! Raúl González deja boquiabiertos a sus seguidores con su notable disminución de peso El copresentador de Despierta América (Univision) ha logrado perder 14 libras en tan solo 4 semanas. ¡El resultado es espectacular! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adamari López no es la única celebridad que se propuso bajar de peso durante el 2020. Otro presentador de televisión, en este caso de Univision, también inició el año sometiéndose a un estricto plan de alimentación y entrenamiento para lograr deshacerse de esos kilos de más. Hablamos de Raúl González, uno de los rostros más queridos del matutino Despierta América (Univision), quien recientemente dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir una imagen a través de sus redes sociales en la que presume de su notable pérdida de peso. “Hoy amanecí con 14 libras menos y me siento un tipo nuevo”, expresó orgulloso el conductor y actor venezolano ante sus casi 300 mil seguidores de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más sorprendente de su drástica disminución de peso es el tiempo que invirtió para lograrlo ya que el presentador consiguió deshacerse de 14 libras en tan solo 4 semanas. De ahí que su cambio haya tomado por sorpresa a muchos puesto que ha sido casi de la noche a la mañana. Los comentarios, como se veía venir, no se hicieron esperar. “Wow, un cambio impresionante. Te ves muy delgado”, comentó sorprendida una seguidora tras percatarse de lo delgado que luce actualmente el carismático conductor. “¿Qué pasó con el otro Raúl?”, se preguntó asombrada otra seguidora. No hay duda de que el cambio le ha sentado de maravilla al presentador, quien además de verse físicamente mejor que nunca aparenta tener ahora mucha menos edad de la que tiene realmente. ¡Muchas felicidades Raúl! Advertisement

