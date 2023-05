Raúl González comparte el percance de salud que le ha sacudido las últimas semanas Mucho más recuperado, el presentador contó qué es lo que le había dejado fuera de juego y mostró su regreso al gimnasio para seguir dándolo todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la alegría y la energía de Despierta América. Raúl González siempre promueve la positividad y la buena onda dentro y fuera del plató. Pero estos días reconoce que ha estado más bajo, y razones ha tenido. A través de sus redes, y sin perder la sonrisa, reconoció que los últimas semanas ha contado con un inesperado problema de salud que, afortunadamente, ya está solucionado. Aún así, han sido dos semanas de malestar que le han impedido acudir a uno de sus lugares de mayor recarga de fuerza y energía. Un espacio que, junto a su entrega y voluntad, le ha ayudado a cambiar su vida: el gimnasio. Raúl González Raúl González cuenta el malestar que ha sufrido estos días | Credit: Mezcalent "Después de que tenía exactamente 14 días sin venir luego de esa bronquitis fatal que me dio, estaba desesperado de regresar, porque yo me he dado cuenta que la parte física es también la parte mental", expresó en este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bronquitis sufrida en estas semanas le ha tenido fuera de juego, pero llevar una dieta y rutina saludable de vida han ayudado a su recuperación. "Cada día me doy cuenta de lo importante que es tener una buena alimentación y entrenar. Más allá, de cómo me veo, es cómo me siento", añadió en su publicación de Instagram. Eso, sumado a La Fórmula, su gran emprendimiento, hace que Raúl siga sumándole a la vida y generando felicidad cada mañana a la audiencia.

