Raúl González comparte dolorosa pérdida: "Hoy mi corazón está triste" El presentador dio la triste noticia en sus redes sociales. "Descansa en paz". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales, Raúl González siempre comparte mensajes positivos y de superación para quienes, como él, aman la vida. Pero su cercanía con sus seguidores hace que también publique lo que le sucede, aunque a veces no siempre sea tan bonito. El co-presentador de Despierta América dio a conocer la triste partida de una persona muy especial y querida, a quien le unía una bonita amistad. Raúl González Raúl González | Credit: IG/Raúl González "Hoy mi corazón está triste", escribía con pesar junto a la imagen. Se trata de la partida de Elnor Bracho, un reconocido coach de vida y mentor metafísico. "Se fue un gran pana, descansa en paz", añadió. Raúl González Raúl González despide a su amigo | Credit: IG/Raúl González No ha sido la única persona del mundo del espectáculo y la televisión que le ha despedido. Marjorie de Sousa, Carlolina Sandoval y Luz María Doria también le han dado el último adiós. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aún no lo creo", escribió la actriz venezolana. "Esperaba escuchar el celular y que fueras tú, aún puedo oír tu sonrisa con cada locura nuestra. siempre estabas riendo y aún en momentos complicados siempre tenías alegría en tu corazón y me llenabas de ella. Sé que escucharé tu sonrisa de nuevo en mis sueños, pero, sabes algo, te voy a extrañar mucho", expresó De Sousa. QEPD.

