Despierta América comparte con orgullo noticia sobre Raúl González y Alan Tacher Los conductores han sido los protagonistas de un momento único en su carrera y en su programa. Compañeros y seres queridos lo han celebrado a su lado. ¡Felicidades! Este jueves era un día importante. Además de celebrarse los Premios Billboard de la Música Latina, por otro lado, otras personalidades del mundo, en este caso de la televisión, también recogían galardones. Eso sí, de otra índole. Desde Despierta América han celebrado con orgullo algo que tiene que ver con varias personas de su equipo. Todavía con la emoción en el corazón, compartían que sus chicos, Raúl González y Alan Tacher, fueron reconocidos en Washington por el Congreso de los Estados Unidos por su labor y aportación a la comunidad hispana. Su compañera Elyangélica González también fue galardonada por no cesar en su empeño por colaborar con quienes más lo necesitan. Los tres son ejemplo de superación en sus propias vidas y una inspiración para quienes, como ellos, recorren ese camino. Raúl González y Alan Tacher Raúl González y Alan Tacher | Credit: IG/Raúl González y Alan Tacher "Fue una experiencia muy hermosa y emocionante", expresó Raúl a sus compañeros, quienes los celebraron con aplausos por el logro. "Se lo dedico a mis padres y obviamente a todos los que de una u otra manera, han contribuido a mi crecimiento y evolución", añadió en una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Tanto desde su programa, como desde sus parcelas más personales, los tres son ejemplo de lo que significa apoyar a su comunidad con todo. Un esfuerzo que no ha pasado desapercibido para nadie y ha sido reconocido por todo lo alto. Alan también agradeció el honor de formar parte de esta lista que lleva la solidaridad y empatía con el prójimo como bandera. "Es un orgullo y un honor que recibo con mucha humildad, prometo seguir trabajando para que nuestra comunidad hispana siga siendo una fuerza imparable en la historia de esta nación", apuntó el conductor mexicano. Tres rostros televisivos con varias décadas frente a las cámaras a sus espaldas y, sobre todo, con el compromiso de tender la mano y ayudar a los suyos siempre. ¡Muchísimas felicidades!

