Raúl García explica por qué estuvo triste y distante tras la visita de su esposo en La casa de los famosos A diferencia de las otras parejas, casi no hubo muestras de afecto entre ambos. El exparticipante del exitoso reality show de Telemundo se ha sincerado al respecto tras su salida de la casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl García se convirtió el pasado lunes en el último eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo). "Yo estoy superbien, me siento superfeliz, me siento supercontento, me siento satisfecho, con bastantes lecciones aprendidas", dijo el ya exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana en una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su perfil de Instagram tras recuperar su teléfono celular. El experto en orquídeas pudo compartir sus últimas horas de encierro con su esposo, el fotógrafo Alan Phillip, quien entró en la casa el pasado domingo junto a familiares de otros concursantes para mostrarle todo su apoyo. A diferencia de lo que sucedió con 'La materialista' y su prometido o José Rodríguez y su novia, no hubo casi muestras de afecto entre ambos. Eso unido a la tristeza que pareció invadir a Raúl tras su llegada hizo que hubiera muchas especulaciones sobre el futuro de la pareja en las redes sociales. Raúl García Raúl García y su esposo Alan Phillip | Credit: Instagram Alan Phillip Algunos fanáticos del reality show, incluso, llegaron a comentar que Raúl ya no estaba enamorado de su esposo y que se iban a divorciar una vez terminara el concurso. Nada más lejos de la realidad. Raúl y su esposo siguen juntos y más enamorados que nunca. El exhabitante aprovechó el live que hizo para hablar sobre lo que en verdad ocurrió. Raúl García Raúl García y su esposo Alan Phillip | Credit: Instagram Touch Of Orchids; Instagram Alan Phillip "Todo el mundo piensa que yo me sentía triste porque Alan me visitó… Yo estaba supertriste porque estaban pasando un montón de cosas, un montón de emociones y luego al ver a todo el mundo ahí apapachándose, besándose se me hacía tan, tan difícil no poder hacer lo mismo", se sinceró Raúl. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que yo debo ese respeto a la educación que me dieron mis padres, a mis padres, a mi familia, a toda la gente que tiene hijos que todavía no habla con ellos acerca de esos temas. Yo digo que eso de repente se lo debemos y Alan totalmente está de acuerdo con eso. De que si uno se siente triste, sí se siente triste porque al ver imagínate a tu lado derecho una pareja beso que beso y luego al lado izquierdo otra pareja, entonces uno queda como fuera y te hacen la comparación, así que eso sí fue un poquito difícil", aseveró.

